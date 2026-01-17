Messing-Diebe auf Friedhof in Döbeln

Buntmetalldiebe haben auf einem Friedhof in Döbeln mehrere Grabstätten beschädigt und Messing-Ornamente mitgehen lassen.

Zwischen Mittwoch 15 Uhr und Donnerstag 17 Uhr suchten Messing-Diebe den Friedhof in der Geyersbergstraße in Döbeln heim. Bekannt wurde die Tat am Freitag. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Samstag mitteilte, machten sich die unbekannten Täter an sogenannten Kolumbarien zu schaffen. Dies sind meist oberirdische Bauwerke, in denen Urnen oder...