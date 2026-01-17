MENÜ
Die Polizei (Symbolbild) ermittelt nach einem Messing-Diebstahl.
Die Polizei (Symbolbild) ermittelt nach einem Messing-Diebstahl. Bild: Harry Haertel/Archiv
Mittweida
Messing-Diebe auf Friedhof in Döbeln
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Buntmetalldiebe haben auf einem Friedhof in Döbeln mehrere Grabstätten beschädigt und Messing-Ornamente mitgehen lassen.

Zwischen Mittwoch 15 Uhr und Donnerstag 17 Uhr suchten Messing-Diebe den Friedhof in der Geyersbergstraße in Döbeln heim. Bekannt wurde die Tat am Freitag. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Samstag mitteilte, machten sich die unbekannten Täter an sogenannten Kolumbarien zu schaffen. Dies sind meist oberirdische Bauwerke, in denen Urnen oder...
