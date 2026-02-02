Millionenprojekt Zschopaubrücke in Mittweida: Freistaat nennt Details zur geplanten Sanierung

„Nicht ausreichend“ - so lautet die Bewertung für die wichtige Brücke, über die täglich 9000 Fahrzeuge rollen. Doch wann könnten hier Bauarbeiten beginnen und wie lange dauern diese?

Beste Note wäre die 1, die schlechteste die 4: Die Brücke über die Zschopau in Mittweida zählt mit einer Beurteilung von 3,4 zu den Problemfällen im Freistaat. Vom Land wird ihr Zustand damit als „nicht ausreichend" eingeschätzt. Doch wann wird das Bauwerk von 1895 endlich saniert?