Missbrauch, Suff, Prügel: Was Menschen auf die Anklagebank des Döbelner Amtsgerichts bringt

Unterschiedliche Delikte beschäftigen die Richter am Amtsgericht in Döbeln. Die „Freie Presse“ gibt einen Überblick über ausgewählte Verfahren in der Woche ab dem 4. August 2025.

Dienstag, 9 Uhr, Saal 203, sexueller Missbrauch: Er sitzt nicht das erste Mal auf der Anklagebank des Döbelner Amtsgericht. Diesmal muss sich der 53 Jahre alte Lichtenauer wegen sexuellen Missbrauch von Kindern verantworten. Und zwar soll der Angeklagte irgendwann im Jahr 2022 seiner damals zehnjährigen Nichte bei einer Autofahrt im Detail...