Mistkäfer: Geheimnisse der Radarstation – Vortrag in Stadtbibliothek Mittweida

Ein historisches Rätsel: Der „Mistkäfer“ als Radarstation. Bernd Jentsch enthüllt am Samstag spannende Details. Wie funktionierte diese Technik?

Der Begriff „Mistkäfer“ bezeichnet nicht nur eine Käferart, sondern auch eine Radarstation, die während des Zweiten Weltkriegs zwischen Lauenhain und Erlau im Einsatz war. Am kommenden Samstag, 25. Oktober, gibt Bernd Jentsch, Mitglied im Heimat- und Geschichtsverein Mittweida, einen Einblick in die Funktionsweise des „Mistkäfers“, in...