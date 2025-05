Mit 26 von Chemnitz nach Frankenberg: Junge Frau bringt frischen Wind ins Rathaus

Eine junge Frau tauscht ihren Arbeitsplatz in der Großstadt gegen einen im Umland. Was hat sie dazu bewogen? Und was können die Frankenberger von der neuen Finanzchefin im Rathaus erwarten?

Vielfalt in der Kleinstadt? Aber ja doch! Genau das war es, was Aline Uhlmann in Frankenberg gesucht und gefunden hat. „Als ich die Stellenausschreibung der Stadt gesehen habe, war mir klar, dass ich mich bewerbe", sagt die 26-Jährige. „Das ist genau meins. Es gibt immer wieder Neues."