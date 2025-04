Mit dem Anhänger nach Paris: So will sich Thomas Rodewohl aus Altmittweida seinen Trabant zurückholen

Noch gut 1000 Kilometer bis zum Ziel: Der Trabi-Tuner aus Mittelsachsen kann es kaum erwarten, seinen verlorenen Trabant wiederzusehen. Am Freitag startet das Abenteuer in Altmittweida.

Die Vorfreude wächst, und bei Thomas Rodewohl aus Altmittweida steigt sie Anspannung. Schon am Freitag will er nach mehr als zehn Jahren endlich wieder in seinen getunten Trabant einsteigen - und das mitten in Frankreich. Das Auto steht dort ein paar Kilometer von Paris entfernt bei einem privaten Besitzer. Erst vor zwei Wochen hatte Rodewohl...