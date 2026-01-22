Mit der City-Bahn entlang des Purple Path nach Hainichen

Ein Ausflug zu Kunstwerken am Purple Path entlang der City-Bahn Linie C15 führt Gäste am Samstag nach Hainichen und Braunsdorf.

Bahn trifft Kunst. Unter dem Motto steht ein Ausflug zu Purple-Path-Kunstwerken entlang der City-Bahn Linie C15 nach Hainichen und Braunsdorf. Am 24. Janaur, 9.45 Uhr startet dazu die Bahnfahrt am Hauptbahnhof in Chemnitz (Gleis 4). Die Tour führt zuerst nach Hainichen. Nach der Besichtigung des Kunstwerks „Endless Column“ (Stijn Ank) bleibt...