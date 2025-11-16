Mit Pferd und Posaunen: Hunderte Gäste bei Martinsfest in Hainichen

Das nasskalte Wetter hielt die Besucher nicht ab: Am Samstag zog der Heilige Martin mit einem ganz besonderen Pferd durch Hainichen.

Mehrere Hundert Gäste haben am Samstag in Hainichen mit Einbruch der Dunkelheit das Martinsfest gefeiert. Auftakt war ein Anspiel in der Trinitatiskirche, dem das Teilen der Martinshörnchen folgte. Der Posaunenchor spielte vor dem Gotteshaus, als sich der Laternenumzug durch die Stadt in Bewegung setzte. An der Spitze lief der 13-jährige Josias...