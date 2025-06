Mit über 2 Promille hinterm Lenkrad: Mittweidaer Polizei stoppt Alkoholfahrt

Ein 57-Jähriger war auf der Zimmerstraße kontrolliert wurden. Seinen Führerschein ist er los.

Mittweida.

Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei in Mittweida aus dem Verkehr gezogen. Beamte des Polizeireviers Mittweida hatten Montagnacht auf der S 247 den Fahrer (57) eines Pkw VW kontrolliert. Das Auto war laut Polizeibericht auffällig langsam unterwegs gewesen. Ebenso schien der Fahrer bei der in der Zimmerstraße durchgeführten Kontrolle unsicher und schwankend. Ein Atemalkoholtest zeigte schließlich, dass der 57-Jährige ziemlich betrunken war. Das Gerät zeigte einen Wert von 2,02 Promille an, teilte die Polizei weiter mit. Dem Mann wurde daraufhin von einem Arzt eine Blutprobe entnommen, außerdem erhielt er eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Seinen Führerschein behielten die Polizisten ein. (fp)