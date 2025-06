Mittelsachsen: nur moderate Waldbrandgefahr

Die sengende Hitze über 30 Grad versetzt Sachsen in Alarmbereitschaft und erhöht die Waldbrandgefahr.

Die Waldbrandgefahr in Sachsen steigt aufgrund Temperaturen von mehr als 30 Grad und Trockenheit an. In den nördlichen Regionen der Landkreise Meißen, Görlitz, Bautzen und Nordsachsen zeigt die Übersichtskarte des Staatsbetriebes Sachsenforst die höchste Warnstufe 5 an. Dort besteht eine sehr große Gefahr, dass Waldbrände ausbrechen. Im...