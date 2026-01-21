MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Roßwein gibt es einen Informationsnachmittag rund um Pflege.
In Roßwein gibt es einen Informationsnachmittag rund um Pflege. Bild: Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa
In Roßwein gibt es einen Informationsnachmittag rund um Pflege.
In Roßwein gibt es einen Informationsnachmittag rund um Pflege. Bild: Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa
Mittweida
Mittelsachsen: Pflegewissen kompakt in nur 90 Minuten
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Landratsamt Mittelsachsen lädt zu einem Nachmittag voller Informationen zum Thema Pflege nach Roßwein ein. Entlastungsangebote und Pflegethemen werden ausführlich behandelt.

Ein Informationsnachmittag zum Thema „In Sachen guter Pflege“ wird vom Landratsamt Mittelsachsen organisiert. Am Donnerstag, 22. Januar, können sich Interessierte von 14 bis 15.30 Uhr in der Tagespflege Am Werder 1 in Roßwein informieren. Die Einladung richte sich an Betroffene, Angehörige und alle Interessierten. Grundlegende Fragen zur...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.01.2026
4 min.
Plauener ohne Obdach: Ein Mensch, zwei Einkaufswagen und viele Fragen
Bei Kälte auf der Straße übernachten zu müssen, kann lebensbedrohlich sein. (Symbolfoto)
Dem Mann mit den beiden Einkaufswagen sind in der Vergangenheit viele Menschen im Plauener Stadtgebiet begegnet. Seit Einbruch der kalten Jahreszeit trifft man ihn allerdings nicht mehr.
Claudia Bodenschatz
12:51 Uhr
3 min.
Klage gegen "Daily Mail": Prinz Harry tritt in Zeugenstand
Prinz Harry trifft vor seiner Zeugenaussage in der Klage gegen die "Daily Mail" am Gericht in London ein.
Ungewöhnlicher Anblick in London: In seinem Kreuzzug gegen die Boulevardpresse tritt Prinz Harry in den Zeugenstand. Sein Antrieb liegt tief in seiner Familiengeschichte verborgen.
17.12.2025
2 min.
2,7 Millionen Euro für bessere Notfallversorgung in Roßwein investiert
Die neue Rettungswache im Gewerbegebiet „Goldene Höhe“ in Roßwein.
Die neue Rettungswache in Roßwein bietet Platz für zwei Rettungswagen. Die schnellere Anbindung an die A 14 verbessert die Einsatzbereitschaft. Welche weiteren Vorteile bringt der Standort?
Holk Dohle
08.01.2026
1 min.
Unfall in Roßwein: Mercedes-Fahrer missachtet Vorfahrt – 21.000 Euro Schaden
Ein Mercedes-Transporter hat am Mittwoch in Roßwein einen Unfall verursacht.
Eine Kollision auf der Bundesstraße 169 in Roßwein wird teuer: Auf einer Kreuzung kollidierten zwei Transporter. Wie es zum Unfall kam.
Holk Dohle
12:50 Uhr
3 min.
Europol: Historischer Erfolg im Kampf gegen Drogenhandel
"Sowohl in Deutschland als auch in Europa sind diese Dimensionen bisher einmalig", sagte der Leiter des Zollkriminalamtes, Tino Igelmann, bei einer Pressekonferenz in Köln.
Ermittler heben einen Chemikalien-Großhandel aus. 85 Verdächtige werden festgenommen - teils auch in Deutschland.
20.01.2026
4 min.
Neue Debatte um das Freiberg-Kennzeichen: Verfassungsschutz, Landrat und Forscher ordnen mögliche rechte Bedeutung ein
Das Kennzeichen „FG“ steht auf Kennzeichen für Freiberg. In extremistischen Kreisen kann es auch etwas anderes bedeuten.
Die Abkürzung „FG“ kann in rechtsextremen Kreisen für „Führers Geburtstag“ stehen, sagen der Verfassungsschutz in Brandenburg und Niedersachsen. Was heißt das für Freiberg?
Johanna Klix
Mehr Artikel