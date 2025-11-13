Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei ermittelt zu zwei Einbruchsdiebstählen in Mittelsachsen.
Die Polizei ermittelt zu zwei Einbruchsdiebstählen in Mittelsachsen. Bild: Carsten Rehder/dpa
Mittweida
Mittelsachsen: Unbekannte stehlen Werkzeug und Baugeräte
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Firmen in Hainichen und Bobritzsch-Hilbersdorf wurden zum Ziel von unbekannten Dieben.

Hainichen, Bobritzsch-Hilbersdorf.

Bislang unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen auf zwei Firmengeländen in Mittelsachsen Baugeräte und Werkzeug gestohlen. Laut Polizei verschafften sich Unbekannte zwischen Sonntagfrüh und Mittwochnachmittag Zutritt zu einer Lagerhalle auf einem Betriebsgelände an der Gerichtsstraße in Hainichen. Dort stahlen sie Arbeitsgeräte wie Bohrhammer und Kettensäge im Wert von rund 1500 Euro. In der Nacht zu Mittwoch betraten Unbekannte ein Firmengelände in der Straße Am Bahnhof in Bobritzsch-Hilbersdorf. Die Täter stahlen mehrere Baugeräte, darunter eine Rüttelplatte und ein Stampfer im Wert von rund 10.000 Euro. Sie nutzten für den Diebstahl ein Fahrzeug. (kru)

