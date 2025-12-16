Mittelsachsen will bei Windkraft-Ausbau bremsen: Was das für Investoren bedeutet

Mittweida
Neue Windenergie-Flächen sollen künftig nicht mehr ausgewiesen werden. Aktuelle Pläne von Sachsen-Energie im Landkreis berührt das nicht. Doch gibt es für Projektentwickler nun Grund zur Eile?
Wenn sich Eric Müller im Windpark Erlau umschaut, dann sieht er das Ergebnis früherer Planungen von Frank Bündig, dem Gründer einer Waldheimer Firma, die hier seit 2009 fünf Windrädern gebaut hat.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.