Mittelsächsische Philharmonie mit fünf Posaunen: Konzerte in Mittweida, Freiberg und Döbeln

Drei Aufführungen, jeweils um 19.30 Uhr, sind geplant: am 9. April im Fernsehstudio der Hochschule Mittweida, am 10. April in der Freiberger Nikolaikirche und am 11. April im Theater Döbeln.

Das Programm des 6. Sinfoniekonzertes der Mittelsächsischen Philharmonie wurde wie jedes Jahr von den Freiberger Jazztagen inspiriert. Gleich fünf Posaunisten werden als Solisten mitwirken. Drei Konzerte, jeweils um 19.30 Uhr, sind geplant: am 9. April im Fernsehstudio der Hochschule Mittweida, am 10. April in der Freiberger Nikolaikirche und am 11. April im Theater Döbeln.