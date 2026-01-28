Mittweida: Akutsprechstunde für Eltern bei Krise und Trennung

Mittweida
Eltern in Krisensituationen bekommen Unterstützung: Die Diakonie-Familienberatung Rochlitz startet eine Sprechstunde – ohne Anmeldung.
Die Familienberatung des Diakonischen Werkes Rochlitz bietet eine neue Akutsprechstunde für Eltern in Krisen- und Trennungssituationen an. Das teilte das Werk mit. „Mit der Akutsprechstunde möchten wir Eltern in Krisensituationen auffangen und ihnen zeitnah Orientierung geben“, sagte Leiterin Maria Heyn.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.