Akutsprechstunde im Eltern-Kind-Zentrum Mittweida soll Familien unterstützen.
Mittweida
Mittweida: Akutsprechstunde für Eltern bei Krise und Trennung
Von Farhard Salmanian
Eltern in Krisensituationen bekommen Unterstützung: Die Diakonie-Familienberatung Rochlitz startet eine Sprechstunde – ohne Anmeldung.

Die Familienberatung des Diakonischen Werkes Rochlitz bietet eine neue Akutsprechstunde für Eltern in Krisen- und Trennungssituationen an. Das teilte das Werk mit. „Mit der Akutsprechstunde möchten wir Eltern in Krisensituationen auffangen und ihnen zeitnah Orientierung geben“, sagte Leiterin Maria Heyn.
