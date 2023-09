Mittweida beim Landeserntedankfest in Frohburg: Das weckt Vorfreude auf das kommende Jahr

Bis zum Sonntag zieht das Sächsische Landeserntedankfest zehntausende Besucher nach Frohburg. Auch Mittweida wird dort vertreten sein. Die Stadt ist im kommenden Jahr Gastgeberin für das Spektakel.

Am Freitagabend beginnt das zweitgrößte sächsische Volksfest: Das Landeserntedankfest findet in diesem Jahr in Frohburg im Landkreis Leipzig statt. Bis zum Sonntag locken zahlreiche Programmpunkte wie der große Festumzug oder die Prämierung der schönste Erntekrone im Wettbewerb der Sächsischen Landfrauen.