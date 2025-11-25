Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Mittweida
  • |

  • Mittweida bereitet sich auf die Adventszeit vor: Wie es nach dem Aufstellen des Weihnachtsbaums jetzt weitergeht

Der diesjährige Weihnachtsbaum auf dem Markt in Mittweida ist eine Fichte.
Der diesjährige Weihnachtsbaum auf dem Markt in Mittweida ist eine Fichte. Bild: Franziska Bernhardt-Muth
Der diesjährige Weihnachtsbaum auf dem Markt in Mittweida ist eine Fichte.
Der diesjährige Weihnachtsbaum auf dem Markt in Mittweida ist eine Fichte. Bild: Franziska Bernhardt-Muth
Mittweida
Mittweida bereitet sich auf die Adventszeit vor: Wie es nach dem Aufstellen des Weihnachtsbaums jetzt weitergeht
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der imposante Weihnachtsschmuck ziert nun das Zentrum der Stadt. Nicht mehr lange, dann wird auch der Weihnachtsmarkt eröffnet.

Die Fichte steht und wurde am Dienstag mit Lichterketten versehen: Auch Mittweida hat jetzt seinen Weihnachtsbaum. Am Montag wurde er gefällt, zum Markt transportiert und aufgestellt. Seit vielen Jahren arbeitet die Stadt dafür mit der Firma Umtech aus Erlau und der Lichtenauer Firma Menzl Container zusammen. Der Baum ist in diesem Jahr eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.11.2025
2 min.
Weihnachtsbaum für Hainichen: So lief der Transport
 4 Bilder
Der Weihnachtsbaum wurde über die Bahnhofstraße transportiert.
Diesmal ist es eine Blaufichte: Am Dienstag wurde der Weihnachtsbaum über die B 169 und die enge Bahnhofstraße zum Markt transportiert.
Franziska Bernhardt-Muth
17.11.2025
3 min.
Weihnachtsbäume in Hainichen, Mittweida und Frankenberg: An diesen Tagen kommt der Schmuck auf die Marktplätze
Der Weihnachtsmarkt in Hainichen im Jahr 2024, mit dem höchsten Baum im Landkreis.
Die Vorbereitungen laufen: Der Transport der Weihnachtsbäume in den drei Orten steht bevor. Woher kommen sie und wann wird Weihnachtsmarkt gefeiert?
Franziska Bernhardt-Muth
15:20 Uhr
4 min.
Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue: Drei Ultra-Führungsgruppen betroffen – Wer steckt dahinter?
Update
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein.
Der Verlust der eigenen Fahne bedeutet für Ultras das Worst-Case-Szenario. Meist zieht es die Auflösung der Ultra-Gruppierung nach sich. So auch diesmal? Die Kriminalpolizei ermittelt.
Paul Steinbach
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
16:48 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 25.11.2025
 10 Bilder
Indonesischer Vulkan Merapi spuckt heiße, rötliche Lava.
16:48 Uhr
3 min.
Zoff um Denkmal für Mercury und Caballé in Barcelona
Caballé wurde wegen Steuerhinterziehung verurteilt. (Archivfoto)
Ein Denkmalprojekt polarisiert in Barcelona: Es geht um zwei Weltstars, die nicht mehr unter uns sind - und um die Frage, ob man bei einem Künstler die Person und das Werk trennen muss.
Mehr Artikel