Mittweida bereitet sich auf die Adventszeit vor: Wie es nach dem Aufstellen des Weihnachtsbaums jetzt weitergeht

Der imposante Weihnachtsschmuck ziert nun das Zentrum der Stadt. Nicht mehr lange, dann wird auch der Weihnachtsmarkt eröffnet.

Die Fichte steht und wurde am Dienstag mit Lichterketten versehen: Auch Mittweida hat jetzt seinen Weihnachtsbaum. Am Montag wurde er gefällt, zum Markt transportiert und aufgestellt. Seit vielen Jahren arbeitet die Stadt dafür mit der Firma Umtech aus Erlau und der Lichtenauer Firma Menzl Container zusammen. Der Baum ist in diesem Jahr eine...