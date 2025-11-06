Mittweida bleibt wach: Das Nachtshopping 2025

Die Mittweidaer Innenstadt lädt für Freitag zum vorweihnachtlichen Nachtshopping ein. Bis 23 Uhr bleibt fast kein Laden unbeleuchtet. Was Besucher erwartet.

Jedes Jahr wieder: Die Mittweidaer Innenstadt bereitet sich auf einen besonderen Einkaufsabend vor. Am Freitag, dem 7. November, findet das traditionelle vorweihnachtliche Nachtshopping statt. Wie der Gewerbering Mittweida ankündigt, halten die teilnehmenden Geschäfte ihre Türen an diesem Abend von 18 bis 23 Uhr für Besucher geöffnet.