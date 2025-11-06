Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zum krönenden Abschluss des Nachtshoppings gibt es ein Feuerwerk.
Zum krönenden Abschluss des Nachtshoppings gibt es ein Feuerwerk. Bild: Falk Bernhardt
Zum krönenden Abschluss des Nachtshoppings gibt es ein Feuerwerk.
Zum krönenden Abschluss des Nachtshoppings gibt es ein Feuerwerk. Bild: Falk Bernhardt
Mittweida
Mittweida bleibt wach: Das Nachtshopping 2025
Von Alisa Marcinkowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Mittweidaer Innenstadt lädt für Freitag zum vorweihnachtlichen Nachtshopping ein. Bis 23 Uhr bleibt fast kein Laden unbeleuchtet. Was Besucher erwartet.

Jedes Jahr wieder: Die Mittweidaer Innenstadt bereitet sich auf einen besonderen Einkaufsabend vor. Am Freitag, dem 7. November, findet das traditionelle vorweihnachtliche Nachtshopping statt. Wie der Gewerbering Mittweida ankündigt, halten die teilnehmenden Geschäfte ihre Türen an diesem Abend von 18 bis 23 Uhr für Besucher geöffnet.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:46 Uhr
5 min.
Sperre nach Kreditkartenaffäre: Simons Olympia-Start möglich
Julia Simon (l) darf nach dem Kreditkartenbetrug an ihrer Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet (r) bei Olympia teilnehmen. (Archivbild)
Biathletin Julia Simon wird nach ihrem Kreditkartenbetrug gesperrt. Die Französin verpasst den Auftakt-Weltcup, wohl aber nicht Olympia. Folgen noch weitere Strafen?
Thomas Wolfer und Christian Johner, dpa
18:00 Uhr
4 min.
Motorstottern im Erzgebirge: Tankstelle stoppt Verkauf von Super
An der Star-Tankstelle in Stollberg hat es ein Problem mit Wasser im Benzin gegeben.
Eine Verunreinigung mit Wasser sorgt für Probleme in Fahrzeugtanks in Stollberg. Die Ursache ist inzwischen bekannt. Doch welches Ausmaß hat das Problem? Und was können Betroffene tun?
Michael Urbach
17.10.2025
3 min.
Oktoberfest in Mittweida: Die wichtigsten Infos für Besucher und Autofahrer
Am Freitag wurde das Oktoberfest in Mittweida bei leichtem Nieselregen eröffnet.
Vom 17. bis 19. Oktober feiert der Mittweidaer Marktplatz wie die bayerische Wiesn. Ein Überblick zu kulturellen und kulinarischen Highlights, Preisen und Sperrungen.
Alisa Marcinkowski
11:46 Uhr
4 min.
Deutsche Exporte ziehen an - Erholung im Geschäft mit USA
Die deutschen Exporte haben im September zugelegt.
Lichtblick im trüben Konjunkturherbst: Die deutsche Exportwirtschaft hat wieder mehr Waren ins Ausland verkauft. Doch die Sorge um negative Auswirkungen der US-Zölle bleibt.
Christian Ebner, dpa
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
24.10.2025
1 min.
Auf zu neuen Ufern: 625 Absolventen der Hochschule Mittweida feiern ihren Abschluss
Ein Meer aus schwarzen Hüten auf dem Technikumplatz: Die Hochschule Mittweida entlässt auch dieses Jahr weitere Absolventen feierlich aus dem Studium.
Alisa Marcinkowski
Mehr Artikel