Mittweida: BMW kommt von der Fahrbahn ab – Zeugen gesucht

Mittweida
Nach einem Unfall auf der Kreisstraße landet ein BMW im Straßengraben. Der Unfallverursacher flüchtet – die Polizei bitte nun um Hinweise.
Nach einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der Kreisstraße zwischen Grünlichtenberg und Ehrenberg sucht die Polizei Zeugen. Gegen 8 Uhr ist laut Beamten einem schwarzen BMW ein unbekanntes, sandfarbenes Auto mittig auf der Fahrbahn entgegengekommen. Der BMW-Fahrer musste nach rechts ausweichen, hatte dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.