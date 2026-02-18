MENÜ
Nach dem Unfall zwischen Grünlichtenberg und Ehrenberg werden Zeugen gesucht. Bild: Symbolfoto: Stefan Puchner/dpa
Mittweida
Mittweida: BMW kommt von der Fahrbahn ab – Zeugen gesucht
Von Farhad Salmanian
Nach einem Unfall auf der Kreisstraße landet ein BMW im Straßengraben. Der Unfallverursacher flüchtet – die Polizei bitte nun um Hinweise.

Nach einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der Kreisstraße zwischen Grünlichtenberg und Ehrenberg sucht die Polizei Zeugen. Gegen 8 Uhr ist laut Beamten einem schwarzen BMW ein unbekanntes, sandfarbenes Auto mittig auf der Fahrbahn entgegengekommen. Der BMW-Fahrer musste nach rechts ausweichen, hatte dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug...
