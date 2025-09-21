Mittweida: Böller gezündet und Kunstwerk beschmiert

Wegen Lärms und gezündeten Böllern wurde die Polizei am Samstagabend in den Mittweidaer Park Schwanenteichanlage gerufen. Was war da los?

Gegen 21.45 Uhr kontrollierten die Beamten drei junge Männer (19, 20 und 20). Es stellte sich heraus, dass einer der 20-Jährigen nicht nur einen Böller, sondern auch einen blauen Stift dabei hatte. Der junge Mann steht im Verdacht, dass er nicht nur zuvor Feuerwerkskörper gezündet hat, sondern auch ein dortiges Betonkunstwerk beschmiert hat,...