Mittweida bringt mit der Shoppingnacht Leben in die Innenstadt

Mittweida
Bis 23 Uhr blieb ausnahmsweise das Licht an. Die Händler in der Mittweidaer Innenstadt luden am Freitagabend zum vorweihnachtlichen Nachtshopping ein.
Alle Jahre wieder: Mittweida punktet mit einem besonderen Einkaufserlebnis zu später Stunde. Beim traditionellen Nachtshopping blieben die Ladentüren in der Innenstadt ausnahmsweise bis 23 Uhr geöffnet. Der Gewerbering Mittweida und die teilnehmenden Geschäftsinhaber haben den vorweihnachtlichen Höhepunkt mit vielen liebevollen Details auf...
