Mia, 53 Zentimeter groß und 3680 Gramm schwer, erblickte am 1. Januar um 17.17 Uhr das Licht der Welt. Bild: Ines Schreiber/Krankenhaus
Mittweida
Mittweida: Das Neujahrsbaby heißt Mia und kommt aus Hainichen
Redakteur
Von Holk Dohle
Die Kleine kam am 1. Januar um 17.17 Uhr zur Welt. Neu ist auch ein Kurs, den das Krankenhaus Mittweida für Kinder zwischen 4 und 10 Jahren anbietet.

Das Neujahrsbaby im Krankenhaus Mittweida heißt Mia Morgenstern. Wie die Klinik mitteilte, wurde das Mädchen am 1. Januar um 17.17 Uhr geboren. Mia ist 53 Zentimeter groß und wiegt 3680 Gramm. „Genau wie unser Silvesterbaby stammt auch das Neujahrsbaby aus Hainichen“, so die Sprecherin der Landkreis Mittweida Krankenhaus gGmbH, Ines...
