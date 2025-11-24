Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Mittweidaer Feuerwehr musste am Sonntag zweimal ausrücken.
Die Mittweidaer Feuerwehr musste am Sonntag zweimal ausrücken. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Die Mittweidaer Feuerwehr musste am Sonntag zweimal ausrücken.
Die Mittweidaer Feuerwehr musste am Sonntag zweimal ausrücken. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Mittweida
Mittweida: Doppelter Feuerwehreinsatz – 16-Jähriger wird verdächtigt
Von Steffen Jankowski, Franziska Bernhardt-Muth
Ein glimmender Papierstapel und ein vergessener Topf: Die Feuerwehr in Mittweida hatte am Sonntag alle Hände voll zu tun. In einem Fall ermittelt nun die Polizei wegen schwerer Brandstiftung.

Die Mittweidaer Feuerwehr ist am Sonntag zweimal bei Bränden gefordert worden. Zuerst war 13.19 Uhr der Löschzug auf die Oststraße zu einer Rauchentwicklung im Keller eines Mehrfamilienhaus alarmiert worden. Ein Trupp mit schwerem Atemschutz fand einen glimmenden Papierstapel vor. Offenbar war versucht worden, den Brand mit einem Pulverlöscher...
