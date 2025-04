Mittweida macht es vor: Freibad eröffnet schon am 1. Mai

Das Wetter soll ideal werden. Was kostet der Spaß?

Die Sonnenschirme sind aufgespannt, in den Kleingärten wird gegrillt. Um den Sommer einzuläuten, fehlt noch eine Sache: Der Besuch im Freibad. Auch dieses Jahr öffnet die Einrichtung in Mittweida als eine der ersten. Am 1. Mai können Besucher ab 8 Uhr den Sprung ins kühle Nass wagen. Für das Freibad könnte die Eröffnung ein Erfolg werden:...