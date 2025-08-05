Mittweida: Neubaugebiet Lauenhainer Straße wird zur Freilufttafel

Die Veranstaltungsreihe „Lost Places?“ haucht verwaisten Orten in Mittweida neues Leben ein. Am 6. August wird dafür das Neubaugebiet zum Festbankett.

Ein Festbankett zwischen Neubaublöcken: Das erwartet die Gäste am Mittwoch, dem 6. August, von 17 bis 20 Uhr im Neubaugebiet Lauenhainer Straße. Für den offenen kulinarischen Abend wird zuvor gemeinsam in der Rosa-Luxemburg-Straße 39 gekocht. Im Anschluss daran verwandelt sich der Fußgängerbereich zwischen Bernhard-Schmidt-Schule und der...