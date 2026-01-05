Mittweida: Plötzliche Notlage führt zu schwerem Unfall

Ein Pkw prallte in Mittweida gegen ein Verkehrszeichen. Der 63-jährige Fahrer wurde schwer verletzt. Wie kam es dazu?

Schwer verunglückt ist am Sonntag ein Mann in Mittweida. Das hat sich nach Angaben eines Sprechers der Polizeidirektion Chemnitz zugetragen: Ein 63-jähriger Mann kam am Sonntag gegen 13.20 Uhr mit seinem Pkw Fiat offenbar wegen plötzlicher gesundheitlicher Probleme nach links von der Melanchthonstraße ab, fuhr über die Leisniger Straße und...