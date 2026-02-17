MENÜ
Fußspuren führten die Polizei in Mittweida zu zwei mutmaßlichen Buntmetalldieben.
Fußspuren führten die Polizei in Mittweida zu zwei mutmaßlichen Buntmetalldieben. Bild: Symbolfoto: Marcus Brandt/dpa
Fußspuren führten die Polizei in Mittweida zu zwei mutmaßlichen Buntmetalldieben.
Bild: Symbolfoto: Marcus Brandt/dpa
Mittweida
Mittweida: Polizei stellt mutmaßliche Buntmetalldiebe – versteckt im Keller
Von Farhad Salmanian
Schneespuren führten zum Tatort: In Mittweida stellte die Polizei zwei mutmaßliche Buntmetalldiebe. Einer der Tatverdächtigen flüchtete kurz, später wurden beide im Keller entdeckt.

Auf einem ehemaligen Firmengelände an der Viersener Straße in Mittweida hat die Polizei zwei mutmaßliche Buntmetalldiebe gestellt. Das teilte die Polizei mit. Eine Spaziergängerin hatte Spuren im Schnee bemerkt, die zu einem Loch im Zaun führten. Polizisten folgten den Spuren zu Lagerhallen und durchsuchten mit Unterstützungskräften mehrere...
