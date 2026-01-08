Mittweida: Polizei sucht Hinweise nach brutaler Attacke im Park

Ein Mann wird in einem Park in Mittweida von einem Unbekannten schwer verletzt. Ein Passant beobachtete die Tat, konnte den Täter aber nicht näher beschreiben

Ein 47-jähriger Mann ist am Mittwochabend in Mittweida in einem Park an der Straße Am Schwanenteich schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben brachte ein unbekannter Täter das Opfer zu Boden und verletzte es schwer. Ein Passant beobachtete die Tat, konnte den Täter aber nicht näher beschreiben.