Mittweida: Radfahrer prallt gegen Simson – 42-Jähriger verletzt

Mittweida
Ein Radfahrer kollidiert mit einem bevorrechtigten Simson-Moped. Der Mann wird dabei verletzt, Schaden etwa 200 Euro. Was noch bekannt ist.
Bei einer Kollision zwischen einem Simson-Moped und einem Fahrrad ist in Mittweida ein Mann leicht verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, fuhr ein 16-Jähriger am Montag gegen 19.30 Uhr von der Straße Am Sportplatz auf die Goethestraße. Gleichzeitig war ein 42-jähriger Radfahrer auf der Goethestraße in Richtung Bahnhof...
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