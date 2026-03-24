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In Mittweida kollidierten ein Moped und ein Fahrrad.
In Mittweida kollidierten ein Moped und ein Fahrrad. Symbolfoto: Marcus Brandt/dpa
In Mittweida kollidierten ein Moped und ein Fahrrad.
In Mittweida kollidierten ein Moped und ein Fahrrad. Symbolfoto: Marcus Brandt/dpa
Mittweida
Mittweida: Radfahrer prallt gegen Simson – 42-Jähriger verletzt
Redakteur
Von Farhad Salmanian
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Ein Radfahrer kollidiert mit einem bevorrechtigten Simson-Moped. Der Mann wird dabei verletzt, Schaden etwa 200 Euro. Was noch bekannt ist.

Bei einer Kollision zwischen einem Simson-Moped und einem Fahrrad ist in Mittweida ein Mann leicht verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, fuhr ein 16-Jähriger am Montag gegen 19.30 Uhr von der Straße Am Sportplatz auf die Goethestraße. Gleichzeitig war ein 42-jähriger Radfahrer auf der Goethestraße in Richtung Bahnhof...
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