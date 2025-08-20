Mittweida: Transporter geht in Flammen auf

Mittweida
Einsatzkräfte mussten zum Parkplatz eines Discounters ausrücken. Denn aus der Motorhaube eines Fahrzeugs schlugen Flammen.
Zuerst qualmte es aus der Motorhaube, dann schlugen Flammen in die Höhe. Ein Transporter ist am Dienstag auf dem Netto-Parkplatz an der Weberstraße in Mittweida ausgebrannt. Laut Wehrleiter René Schröter hatte die Beifahrerin etwas gerochen, was an verschmorte Kabel erinnerte. Der Fahrer bog daraufhin in den Parkplatz ein und stellte das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.