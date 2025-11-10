Mittweida: Unbekannte zünden Mülltonne an - Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Mittweida
Nun ermittelt die Polizei: Eine Mülltonne an einem Einkaufsmarkt brannte in der Nacht zu Sonntag.
Zu einem Mülltonnenbrand sind die Feuerwehren Mittweida, Lauenhain und Tanneberg mit 32 Einsatzkräften in der Nacht zum 9. November in die Sonnenstraße in Mittweida ausgerückt. Laut Polizei wurde der Brand gegen 1.40 Uhr am Sonntag bekannt. Wie ein Sprecher sagte, war von Unbekannten eine Mülltonne angezündet worden, eine weitere Tonne und...
