Mittweida: Volkshochschule lädt zum „Speeddating mit Büchern“

30 Empfehlungen für neue Lektüre: Buchhändlerin Silvia Hengmith stellt in der Volkshochschule Krimis, Sachbücher sowie Kinder- und Jugendtitel vor.

Die Volkshochschule (VHS) Mittweida lädt am 25. März um 19 Uhr zum „Speeddating mit Büchern“ ein. Wie die VHS mitteilte, stellt Kursleiterin Silvia Hengmith ihre Lesetipps der vergangenen Monate vor. Präsentiert werden 20 Titel aus Belletristik, Krimi/Thriller und Sachbuch sowie zehn Kinder- und Jugendbücher. Dazu liest sie Passagen und...