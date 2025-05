Mittweida: VW stößt mit Bagger zusammen und schleudert gegen Hauswand

Der Autofahrer wurde nur leicht verletzt. Schaden: 6500 Euro

Mittweida.

Ein missglücktes Überholmanöver hat am Donnerstag, gegen 14.50 Uhr zu einem Unfall im Mittweidaer Ortsteil Thalheim geführt. Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz am Freitag mitteilte, befuhr der 50-jährige Fahrer eines Pkw VW die Topfseifersdorfer Straße aus Richtung Frankenau. Als der Fahrer mit seinem Auto einen vorausfahrenden Bagger überholte, bog der Baggerfahrer (52) nach links in ein Grundstück ab. Dadurch kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der Pkw VW schleuderte in der Folge noch gegen eine Hauswand. Der VW-Fahrer erlitt laut Polizeibericht bei dem Unfall nur leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6500 Euro, teilte die Sprecherin mit. (fp)