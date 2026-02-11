Mittweida will Skateanlage am Freibad umgestalten: Was sich junge Nutzer wünschen

Die Stadt hofft auf Fördergeld für die Sanierung des beliebten Freizeitareals. Im Projekt sind Jugendliche mit ihren Ideen gefragt.

Mit dem Board oder dem BMX: Der Skatepark am Freibad in Mittweida ist bei schönem Wetter gefragt. Doch die Anlage ist in die Jahre gekommen und soll saniert werden. Jetzt haben die Stadträte dafür ein Stück Weg geebnet.