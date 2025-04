„Mose“ in Mittweida: Teenager interpretieren Sklaverei-Befreiung neu

70 Teenager präsentieren am Donnerstag ein Musical in Mittweida. Dafür bringen sie einen alttestamentarischen Stoff im neuen Gewand auf die Bühne.

Einen Monumentalstoff bringen rund 70 Teenager am Donnerstag auf die Bühne in der Mehrzweckhalle am Schwanenteich in Mittweida. Mit dem Verein Adonia greifen sie im Stück „Mose - gerettet und befreit“ eine alttestamentarische Geschichte auf: Befreiung aus der Sklaverei und den Auszug der Israeliten aus Ägypten. Dafür haben die Jugendlichen...