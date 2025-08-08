Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
An der Waldheimer Straße zwischen Reichenbach und Massanei ist der Motorradfahrer im Feld gestürzt. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
An der Waldheimer Straße zwischen Reichenbach und Massanei ist der Motorradfahrer im Feld gestürzt. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Mittweida
Motorradfahrer bei Unfall in Kriebstein schwer verletzt
Redakteur
Von Jan Leißner
Auf der Strecke zwischen Reichenbach und Massanei kam es zu einem schweren Unfall. Ein junger Biker musste einem Lkw ausweichen und stürzte in ein Feld. Der Lkw-Fahrer fuhr weiter, ohne anzuhalten.

Bei einem Unfall auf der Waldheimer Straße zwischen dem Kriebsteiner Ortsteil Reichenbach und dem Waldheimer Ortsteil Massanei ist am Donnerstag gegen 17.30 Uhr ein 17-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag erklärte, soll dem 17-Jährigen in einer Linkskurve ein Lkw mit Zugmaschine in der Fahrspur...
