Mülltonne in Mittweida angezündet

Zwei weitere Tonnen brannten ab. Weswegen die Polizei nun ermittelt.

Mehrere Mülltonnen wurden in der Nacht zum Donnerstag, 5. Juni, in Mittweida in Brand gesetzt. Das hat die Polizei berichtet. Die unbekannten Täter steckten zuerst eine Mülltonne an der Lessingstraße in Brand. Der Behälter stand darauf lichterloh in Flammen. Wie die Polizei weiter zu dem Fall schilderte, griffen die Flammen schließlich auf...