Musikalische Vesper in der Dorfkirche Langenstriegis

Alte Bekannte kehren am 17. Mai in die barocke Dorfkirche zurück. Das Convivium Musicum Chemnicense gastiert.

Zu einer musikalischen Vesper wird an diesem Wochenende erneut in die barocke Dorfkirche zu Langenstriegis bei Frankenberg eingeladen. Das teilt die Hoffnungskirchgemeinde Hainichen mit. „Wir freuen uns, die Vesper erneut mit dem Convivium Musicum Chemnicense feiern zu können“, heißt es in der Ankündigung. Die Mitglieder des Convivium...