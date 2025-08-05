Nach Lkw-Unfall auf A 4 zwischen Hainichen und Berbersdorf: Tempolimit gilt - Reparatur geplant

Ein Kühllaster war ins Schlingern geraten, einen halben Tag lang musste die Autobahn gesperrt werden. Jetzt gibt es einen Plan, wann der Schaden behoben werden soll.

Nach dem schweren Lkw-Unfall am frühen Morgen des 1. August auf der A 4 zwischen Hainichen und Berbersdorf ist der Schaden noch nicht behoben. Gegen 4.40 Uhr war der Fahrer eines Kühllasters, der in Richtung Dresden unterwegs war, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Gefährt geriet ins Schlingern, krachte in die Mittelleitplanke und...