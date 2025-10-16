Nach Rätsel um Blitzer-Abbau: Neue Anlage an der B 169 in Hainichen blitzt bald

Der Spitzenreiter unter den Blitzern in Mittelsachsen kehrt zurück: Die neue Technik zahlt der Landkreis selbst. Die Bilanz für 2025 spricht eine klare Sprache.

Das rätselhafte Verschwinden des stationären Blitzers im Hainichener Ortsteil Schlegel ist gelöst: Die vom Landkreis Mittelsachsen betriebene Geschwindigkeitsmessanlage an der Bundesstraße 169 ist am Dienstag komplett abgebaut worden, soll aber durch einen neuen Blitzer ersetzt werden. Wie der Sprecher der Kreisverwaltung, André Kaiser, am...