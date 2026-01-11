Nach sechs Jahren ohne Schnee: Familienskilanglauf in Mühlbach kann endlich 40. Auflage feiern

Nach sechs langen Jahren versammelten sich wieder begeisterte Skilangläufer auf der Hausdorfer Höhe, um beim lang ersehnten Familienskilanglauf auf die Loipe zu gehen. Sogar in historischer Kluft.

Ralf Ludwig konnte sein Glück kaum fassen. Es lagen mehrere Zentimeter Schnee, die Loipe war gespurt und die Sonne schien. Rund 40 begeisterte Skilangläufer waren zur Hausdorfer Höhe gekommen, um ihre Runden zu drehen. Passend zur 40. Auflage des Familienskilanglaufs, den der Sportverein aus dem Frankenberger Ortsteil Mühlbach ausrichtete. Was... Ralf Ludwig konnte sein Glück kaum fassen. Es lagen mehrere Zentimeter Schnee, die Loipe war gespurt und die Sonne schien. Rund 40 begeisterte Skilangläufer waren zur Hausdorfer Höhe gekommen, um ihre Runden zu drehen. Passend zur 40. Auflage des Familienskilanglaufs, den der Sportverein aus dem Frankenberger Ortsteil Mühlbach ausrichtete. Was...