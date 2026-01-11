MENÜ
Optimale Bedingungen bot die Strecke Hausdorfer Höhe für Skilangläufer. Nach sechs Jahren Warten konnte zum 40. Mal der Familienskilanglauf angeboten werden.
Optimale Bedingungen bot die Strecke Hausdorfer Höhe für Skilangläufer. Nach sechs Jahren Warten konnte zum 40. Mal der Familienskilanglauf angeboten werden. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Ralf Ludwig, Vorsitzender vom SV Mühlbach, konnte das „Wetter-Glück“ kaum fassen.
Ralf Ludwig, Vorsitzender vom SV Mühlbach, konnte das „Wetter-Glück“ kaum fassen. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Bernd Rudolph kam im historischen Outfit zum Familienskilanglauf. „Als Deko“, wie er sagte.
Bernd Rudolph kam im historischen Outfit zum Familienskilanglauf. „Als Deko“, wie er sagte. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Andy und Theresa Kühne sind mit ihren Kindern Janne und Elsa beim Familienskilanglauf an den Start gegangen. Elsa gewann den „Bummilauf“ der Kinder, ihr Vater den der Herren.
Andy und Theresa Kühne sind mit ihren Kindern Janne und Elsa beim Familienskilanglauf an den Start gegangen. Elsa gewann den „Bummilauf“ der Kinder, ihr Vater den der Herren. Bild: Julia Czaja
Bernd Rudolph hatte eine Ersatzteillager mit, sollte ein Landläufer mal ein neues Gelenk benötigen.
Bernd Rudolph hatte eine Ersatzteillager mit, sollte ein Landläufer mal ein neues Gelenk benötigen. Bild: Julia Czaja
Bei den Herren belegten Andy Kühne (Mitte), Steffen Ulbricht (rechts) und Felix Timmel die Plätze eins bis drei.
Bei den Herren belegten Andy Kühne (Mitte), Steffen Ulbricht (rechts) und Felix Timmel die Plätze eins bis drei. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Bei den Damen schafften es Kerstin Ulbricht (Mitte), Jana Timmel (links) und Hanka Spitzhüttl aufs Podest.
Bei den Damen schafften es Kerstin Ulbricht (Mitte), Jana Timmel (links) und Hanka Spitzhüttl aufs Podest. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Mittweida
Nach sechs Jahren ohne Schnee: Familienskilanglauf in Mühlbach kann endlich 40. Auflage feiern
Redakteur
Von Julia Czaja
Nach sechs langen Jahren versammelten sich wieder begeisterte Skilangläufer auf der Hausdorfer Höhe, um beim lang ersehnten Familienskilanglauf auf die Loipe zu gehen. Sogar in historischer Kluft.

Ralf Ludwig konnte sein Glück kaum fassen. Es lagen mehrere Zentimeter Schnee, die Loipe war gespurt und die Sonne schien. Rund 40 begeisterte Skilangläufer waren zur Hausdorfer Höhe gekommen, um ihre Runden zu drehen. Passend zur 40. Auflage des Familienskilanglaufs, den der Sportverein aus dem Frankenberger Ortsteil Mühlbach ausrichtete. Was...
