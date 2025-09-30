Nachhaltigkeit zählt: Wie ein Ex-Gastronom in Mittweida Computer und Handys in Schwung bringt

Mittweida
Ringo Vogt hat nach einer Karriere als Koch einen Neuanfang gewagt. In seinem Laden zeigt er, dass Nachhaltigkeit entgegen der Wegwerfmentalität auch bei als kurzlebig geltender Technik möglich ist.
„Computercrash“ so heißt der neue Laden, in dem Ringo Vogt zusammen mit seiner Frau Ines seit kurzem Computer- und Handy-Technik, aber auch Wartung und Service in Mittweida anbietet.
