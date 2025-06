Netto-Markt in Hainichen schließt vorübergehend

Eine von zwei Filialen des Discounters in der Stadt wird modernisiert. Kundinnen und Kunden müssen für einige Tage auf andere Märkte ausweichen.

Kunden des Netto-Marktes an der Thomas-Müntzer-Siedlung in Hainichen müssen in Kürze an anderem Ort einkaufen gehen. Denn die Filiale des Discounters wird umgebaut. Per Aufsteller wird informiert, dass die Filiale am 17. Juni um 16 Uhr schließt. Die Wiedereröffnung ist für den 24. Juni, 7 Uhr geplant. Während des einwöchigen Umbaus wird...