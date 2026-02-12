Neu: Offener Kunst-Treff für Kinder und Jugendliche in Frankenberg

Das Angebot „Moment.Mal!“ läuft seit diesem Jahr in der Stadtgalerie Frankenberg. Dabei können 8- bis 14-Jährige ohne Anmeldung kreativ werden.

Premiere hat am Mittwochnachmittag in der Stadtgalerie Frankenberg ein neues Angebot für junge Kunstinteressierte erlebt: der offene Kunst-Treff „Moment.Mal!“. Diese Veranstaltung findet künftig laut der Galerie jeden zweiten Mittwoch im Monat statt. Angesprochen sind vor allem Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 14 Jahren, die...