Neue Amtsärztin in Mittelsachsen setzt auf Digitalisierung

Kindergesundheit und digitale Prozesse stehen für die neue Amtsleiterin Dr. Cornelia Wohmanns im Fokus. Die Ergebnisse der Schuluntersuchungen lassen aufhorchen.

Kindergesundheit und Digitalisierung im öffentlichen Gesundheitswesen zählen aus Sicht der neuen Amtsärztin des Landkreises Mittelsachsen zu den aktuellen Schwerpunkten der Arbeit im Gesundheitsamt. Das hat die neue Leiterin des Gesundheitsamtes, Dr. Cornelia Wohmann, zu ihrem Amtsantritt jetzt erklärt.