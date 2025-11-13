Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Dr. Cornelia Wohmann leitet jetzt das Gesundheitsamt des Landkreises Mittelsachsen.
Dr. Cornelia Wohmann leitet jetzt das Gesundheitsamt des Landkreises Mittelsachsen.
Mittweida
Neue Amtsärztin in Mittelsachsen setzt auf Digitalisierung
Redakteur
Von Jan Leißner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kindergesundheit und digitale Prozesse stehen für die neue Amtsleiterin Dr. Cornelia Wohmanns im Fokus. Die Ergebnisse der Schuluntersuchungen lassen aufhorchen.

Kindergesundheit und Digitalisierung im öffentlichen Gesundheitswesen zählen aus Sicht der neuen Amtsärztin des Landkreises Mittelsachsen zu den aktuellen Schwerpunkten der Arbeit im Gesundheitsamt. Das hat die neue Leiterin des Gesundheitsamtes, Dr. Cornelia Wohmann, zu ihrem Amtsantritt jetzt erklärt.
