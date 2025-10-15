Neue Liebesbank in Kriebstein erinnert an den ersten Kuss: So schön sind 70 Jahre Eheglück

Mittweida
Am Hafen der Talsperre Kriebstein bekam ein Ehepaar zur Gnadenhochzeit ein ganz besonderes Geschenk – genau dort, wo ihre Liebesgeschichte vor sieben Jahrzehnten begann.
Am Mittwoch erlebten Ingrid und Heinz Drescher etwas, das heute kaum noch vorkommt: Sie feierten ihre Gnadenhochzeit – 70 Jahre, die das Ehepaar, seit 1974 in Schöneiche bei Berlin lebend, zusammen verbracht hat.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.