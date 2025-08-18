Neue Radwege bei Hainichen: Rundkurs mit Landrat und Hochradfahrer

Mittweida
Zum Wochenausklang können mehrere Kilometer neu gebaute Strecke gemeinsam erkundet werden. Hainichens Stadtchef lädt ein, in die Pedale zu treten.
Drei Radwege mit einer Länge von über 4,5 Kilometern sind in den vergangenen Monaten zwischen Hainichen, Falkenau und Gersdorf entstanden. Diese können Radfahrer am 22. August erkunden. Hainichens Oberbürgermeister Dieter Greysinger (SPD) lädt für 14 Uhr an das Feuerwehrdepot am Ortseingang Gersdorf ein. Auch Landrat Sven Krüger will...
