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Foto: EHL Media/D. Thomas
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Im Sozialtrakt im Obergeschoss werden Fliesen verlegt.
Im Sozialtrakt im Obergeschoss werden Fliesen verlegt. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
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Im Sozialtrakt im Obergeschoss werden Fliesen verlegt.
Im Sozialtrakt im Obergeschoss werden Fliesen verlegt. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Mittweida
Neue Rettungswache am Krankenhaus Mittweida: Blick ins Innere möglich
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
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Der Neubau am Klinikum bringt bessere Versorgung für die Region. 5,3 Millionen Euro werden investiert. In wenigen Wochen ist für Neugierige geöffnet.

Die neue Rettungswache am Krankenhaus Mittweida soll ab 1. Juli genutzt werden. Die Landkreis Mittweida Krankenhausgesellschaft (LMK) lässt sie für 5,3 Millionen Euro errichten, der Landkreis wird Mieter. Derzeit werden Maler- und Fliesenarbeiten ausgeführt. Zudem stehen Arbeiten für die Feininstallation der Technik, Bodenbelag und...
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