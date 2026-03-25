Neue Rettungswache am Krankenhaus Mittweida: Blick ins Innere möglich

Der Neubau am Klinikum bringt bessere Versorgung für die Region. 5,3 Millionen Euro werden investiert. In wenigen Wochen ist für Neugierige geöffnet.

Die neue Rettungswache am Krankenhaus Mittweida soll ab 1. Juli genutzt werden. Die Landkreis Mittweida Krankenhausgesellschaft (LMK) lässt sie für 5,3 Millionen Euro errichten, der Landkreis wird Mieter. Derzeit werden Maler- und Fliesenarbeiten ausgeführt. Zudem stehen Arbeiten für die Feininstallation der Technik, Bodenbelag und...