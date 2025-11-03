Neue Rettungswache Frankenberg: Landkreis investiert in Sicherheit der Bürger

Mittweida
Von hier fahren Rettungsfahrzeuge nach Frankenberg und in umliegende Orte: Der Landkreis hat für 2,5 Millionen Euro eine neue Rettungswache gebaut. Doch was hat der Neubau mit einem Museum zu tun?
„Unser Schreibtisch stand bisher im Ruheraum“, sagte Ulrich Bach. „Die alte Garage war so klein, dass man beim Reinfahren immer zirkeln musste“, so der Leiter der Rettungswache Frankenberg. Seit 1991 ist er beim Deutschen Roten Kreuz (DRK), in Frankenberg seit 1993. „Diese neue Rettungswache ist kein Vergleich zu unserer alten“, sagte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.