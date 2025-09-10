Neuer Freizeit- und Therapiegarten am Krankenhaus Mittweida: Wo junge Menschen und Schmerzpatienten Kraft tanken können

Damit die Anlage am Klinikum ansprechend umgestaltet werden kann, haben sich Kinder und Jugendliche bei Benefizkonzerten in Rochlitz ins Zeug gelegt. Geplant ist noch mehr.

Entstanden ist ein Ort, an dem Patienten Erholung finden und neue Kraft schöpfen können. So formulierte es Dr. med. Norman Händel, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Krankenhaus in Mittweida, am Mittwoch im neu gestalteten Freizeit- und Therapiegarten. Möglich wurde dieser dank des Einsatzes von Kindern und Jugendlichen von...